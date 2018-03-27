〈北部〉苗栗縣竹南龍鳳港公廁髒又破損 遊客批噁心

2018-03-27

苗縣4大漁港之一

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港許多設備年久失修，不但人行景觀橋夜間照明損壞已久，而近來又有遊客反映，公共廁所內五間廁室壞三間，其餘也髒亂不堪，遊客使用都直喊噁心，痛批相關單位疏於管理。苗栗縣農業處表示，將加強派人維護清潔。

農業處：將加強清潔

龍鳳漁港為苗栗縣四大漁港之一，二○○八年設置跨港人行景觀橋後，更吸引許多遊客來欣賞日落美景及夜晚橋面帆船裝置閃爍燈光的景致，但因不堪海風吹蝕，再加上宵小剪斷電線變賣，使得美景變得黯淡，入夜後港邊的照明設備也不足，橋上樑柱日前更是鏽蝕嚴重，苗縣府已針對有立即危險處修繕。

而近來又有遊客發現，停車場附近公共廁所內男用廁室僅剩兩間可用，其餘皆故障封閉，且衛生環境極差，馬桶糞水四溢，讓遊客望之卻步，直呼噁心。

苗縣府農業處漁業科長李瑞隆表示，龍鳳漁港公廁由苗縣府委外清潔公司維護環境，每天有兩人定時巡邏打掃，過去就曾接獲民眾反映廁所傳出惡臭，此次又遭批評衛生不佳，將要求清潔公司加強人員巡查清掃。

而對於公廁損壞部分，多屬人為使用不慎造成，因未列入前瞻計畫改善內容中，李瑞隆說，會由苗縣府自籌經費盡速修復，但也呼籲遊客發揮公德心，共同維護景點環境衛生。

龍鳳及後龍外埔漁港整體改善計畫已於二月獲水利署、漁業署核定補助九千七百萬元經費，未來將改善排水及導覽系統，並針對景觀橋上老舊毀損的樑柱、步道全面修繕，另進行亮化工程。除改善既有設備，也將增設天然石桌椅等設備，希望重新擦亮苗栗觀光漁港風情。