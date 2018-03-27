〈北部〉暌違24年 竹市青草湖公辦市地重劃動土

2018-03-27

〔記者洪美秀／竹市報導〕相隔廿四年，新竹市府再次成功完成公辦市地重劃！且是坐落在新竹市八景之一的青草湖地段，昨天由市長林智堅等人共同舉行市地重劃區內公共設施及公園的動土典禮，透過公辦市地重劃，除讓土地利用活化，也透過公共設施興的建，讓青草湖觀光再升級，重現青草湖湖光山色美景。

林智堅：重現青草湖風華

地政處表示，此次青草湖重劃區範圍早在七十年進行都市計畫時就劃設為公園、碼頭用地，但後續未積極規劃，土地荒廢閒置，由於土地整合不易，遲未辦市地重劃，市長林智堅上任後，一○四年啟動青草湖都市計畫公辦市地重劃，這也是民國八十三年漁港市地重劃區完成後，再次由市府主導的公辦市地重劃。

民國83年後 再次由市府主導重劃

重劃後將提供二．三二公頃的建築用地，也會設置青草湖公園、湖畔休閒步道並大量植栽，公共設施比例超過廿％，其它腹地則可做湖濱商旅、低密度住宅與親水休閒等使用，可望轉型為青草湖湖畔觀光休閒廊帶。

市長林智堅說，青草湖是新竹市八景之一，未來公辦市地重劃後，將打造兼具觀光、運動功能的青草湖公園，這三年來市府與一百六十五名地主溝通，成功進行公辦市地重劃，並以土地活化、環境美化、觀光發展為目標，盤整過去零散、低度利用土地，進行整體規劃與綠美化，未來將會有大樹、藍花楹環繞，並增設公共設施的青草湖公園，讓市民可以悠閒到青草湖散步慢跑、騎自行車、進行水上運動。

公共設施工程 預計明年2月完工

市府地政處代理處長曾淑英說，青草湖市地重劃區開發總面積為二．九八公頃，主要有有北側、南側基地兩處，此次重劃會重整零散用地，進行整體規劃，會興闢公園綠帶；也會設置休閒散步道，取代湖畔阻隔民眾親近的擋土牆，整理公共設施工程預計明年二月完工。