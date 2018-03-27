〈北部〉坐落3億黃金地段 桃園同安派出所啟用

2018-03-27

位經國重劃區 擺脫租民宅辦公

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕二○○二年成立的桃園警分局同安派出所，過去都是租用民宅做為辦公廳舍，每年租金一四四萬元，累計已達二二五六萬元，市府於二○一五年將經國重劃區一處面積三一八．三八坪的住宅用地，以五八二○萬餘元的價格，「有償撥用」給市警局興建同安派出所與桃園交通分隊，新建廳舍昨天啟用，依周邊目前的土地市值，警方這處廳舍土地市價超過三億元，堪稱「身價非凡」。

市長鄭文燦出席啟用典禮時表示，他上任三年來已新建及更新九個派出所、一個分局，還要再增加草漯、坪頂派出所；新建的同安派出所廳舍位於經國重劃區內的經國路、幸福路口，將桃園交通分隊一併納入，做為國道一號南崁交流道下來後，進入桃園市的第一個「警政地標」。

桃園警分局指出，新建廳舍為地上六層、地下二層建築，原編列一億元工程預算，因將桃園交通分隊納入，需要增設多項機電設備，投標廠商認為不敷成本，流標三次後，經市議會同意以墊付款方式追加預算二五○○萬元，才順利完成發包。

警方說，目前規劃一、三、四樓為同安派出所使用，二、五樓由桃園交通分隊使用，六樓為兩單位共用空間並規劃女警專用寢室，而桃園交通分隊位於永安路、永順街口的舊廳舍，將提供給桃園區藍埔里做為活動中心使用。

由於同安派出所土地市值三億元，加上興建及購地費用，總計約五億元，地方人士笑稱是「五億派出所」，員警說新廳舍比舊有的環境好很多，民眾洽公停車也更方便。