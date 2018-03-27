〈北部〉朝陽水語教育園區落成 日淨化萬噸廢水

2018-03-27

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區東門溪礫間水質淨化工程「朝陽水語教育園區」昨天落成，每天可淨化一萬噸生活廢水與溪水，避免直接排入南崁溪造成污染，由於淨化系統設置地面下，可避免處理過程產生的臭味、噪音，地面上則設置景觀廊道及牆面彩繪的截流站，童趣圖案被譽為「桃園藍曬圖」。

地面大草坪 植栽彩繪牆面

市長鄭文燦表示，東門溪礫間水質淨化工程經費一億二八九三萬元，七成由環保署補助，於朝陽森林公園大草坪下方設置礫間水質淨化系統，大草坪上新設生態溪流區、植栽湧泉區、生態水池區、解說廣場及環境教育園區。

水務局長劉振宇說，大草坪下的礫間分成左右兩個礫間槽池、總深度有五公尺，每天可淨化處理一萬噸溪水及生活污水，採用的自然工法是在地底槽體鋪設多層礫石，再打入氣體提高溶氧量，讓「好氧菌」更活躍，進而在礫石表面產生一層生物膜來吸收、分解污染物。

地下淨水系統 避免臭味噪音

劉振宇指出，生活污水從引入到處理完成、回流河川，前後不超過十二小時，因此不會產生臭味，約可減少七成污染，在污水下水道系統完成接管前，能減緩生活廢水造成的河川污染；礫間設施設有地下觀察廊道，將開放預約參觀，四月起在水務局官網上線。

水務局污水下水道工程科長黃浩珽表示，東門溪截流站預計年底完工，每天能輸送三萬四千噸溪水至北區水資源回收中心淨化處理，東門溪一天常流量為八萬到十萬噸，透過礫間設施加上年底啟用的截流站，能淨化大半溪水。