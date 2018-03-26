〈北部〉亞泥新城山採礦 部落提8大訴求

2018-03-26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕亞洲水泥新城山礦場採礦案協商會議，昨天下午在花蓮縣秀林鄉富世村活動中心展開，由總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會、部落及亞泥進行三方會談，會中部落代表提出三大原則、八大訴求及一機制，並期望組織階段性任務小組，落實部落訴求；原轉會委員林萬億回應，將擔任召集人，一個月內邀請相關人員加入，進行進度檢討。

針對亞泥新城山礦場採礦案一事，總統蔡英文在去年十二月的原轉會第四次會議時，指示經濟部召開政府、亞泥、部落族人三方會談，昨召開第一次會談，由原轉會委員帖喇．尤道主持，著重討論礦下族人居住安全及亞泥土地取得過程。

部落代表邱寶琳說，經部落彙整訴求決議，共提出政府應簽屬具有法律效力的文字約定，並依據原住民基本法承諾原住民族土地與自然資源權利，另應尊重部落產生共識過程等三大原則。

他強調，族人支持礦業法修法，但也強烈不滿亞泥礦權獲得展限，並在未完成真相調查前，應遵守原基法中的部落知情同意權，中央也要調查亞泥取得礦業權及土地使用權始末與同意由第三方公正單位進行環境安全監測及報告，還要正式道歉並設立專案賠償基金，亞泥更須提出採礦、關場與產業轉型計畫，希望被剝奪的土地及權利依法返還等八大訴求。

邱寶琳說，在部落訴求能夠被落實推動的機制下，除簽署文字化承諾外，也應組織階段性落實部落訴求的任務小組，每個月開會一次檢討進度，處理與三方會談不同層次的國家與原住民族關係。

原轉會委員林萬億表示，願意擔任任務小組召集人，在一個月內邀請相關人員加入。經濟部長沈榮津及亞泥總經理李坤炎也在同意以同理心及互信基礎下，由第三方公正單位進行安全檢測並公開資料。其餘相關細節則將再召開第二次三方會談討論。