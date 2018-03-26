〈北部〉宜蘭河濱公園 擬改造生態公園

2018-03-26

預計今年完成水域生態調查

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭河濱公園成為縣民遊憩運動的好去處，宜蘭縣政府想進一步發展成生態公園，增加生物棲息地和多樣性，預計今年完成水域生態調查。

宜蘭縣政府民國七十年起向中央申請在鐵路橋至中山橋宜蘭河段辦理河岸景觀公園美化，八十六年完成宜蘭河濱公園整體規劃，經過整治後脫胎換骨，展現全新風貌；縣府表示，前縣長劉守成任內開始治理宜蘭河高灘地，營造出優美環境，接下來朝向生態公園方向邁進。

縣府工旅處表示，宜蘭河濱公園擁有溪北環線自行車道、人行步道等設施，部分區域有零星花草點綴與裝置藝術，河岸兩旁主要是大片草皮，看起來比較人工化，景觀也顯得單調。

「讓宜蘭河生態化，增加生物棲息地！」工旅處副處長池騰聯說，代理縣長陳金德希望探討水、動物和生態關係，加強規劃生態環境，增加宜蘭河域生物多樣性，工旅處今年開始調查水域環境，完成水域生態調查，後續再編列經費。

工旅處規劃方向，在宜蘭河濱公園河岸兩旁高灘地，以生態工法建構寬廣水域開放空間，營造濕地生態、創造多樣化景觀，並在臨水側種植水生植物或野薑花，鄰近河岸處緩衝帶維持現有生態，儘量不作人為干擾。

陳金德要求改造前提不能破壞河岸景觀，不要有太人工化，應營造生物多樣化的生態系統，方便候鳥築巢，提供優質環境給各種生物在此棲息繁衍。