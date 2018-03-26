〈北部〉百歲醫師義診 想再活10年助人

2018-03-26

台裔日籍田中旨夫 救過無數病人

〔記者王峻祺／花蓮報導〕一九一八年在台北市出生的台裔日本籍老醫師田中旨夫（中文名：陳奎村），畢業於昭和醫學專門學校（現昭和大學），專攻婦產科，曾在台灣大學任職，一九七五年舉家搬遷沖繩行醫，九十歲時罹癌術後無恙，一年多前返台定居，還擔任慈濟義診志工，如今高齡百歲的他，想再活十年行善助人。

出生台灣的百歲人瑞田中旨夫，早年負笈東京就讀昭和醫學專門學校，畢業後返台，被委任到台大（時名台北帝國大學）任職，還曾在台中沙鹿的醫院進行醫學研究，一九七五年移居沖繩後，擔任當地沖繩醫院院長，救過無數病人。

多次歷經生死關卡 重生後發揮所長

年已百歲仍耳聰目明的田中旨夫，卅歲時曾罹患肺結核、七十歲腦中風，八十五歲還在日本感染SARS，九十歲時更被診斷出罹患肝癌第四期，曾以為生命就此畫下句點，前往台大醫院接受開刀治療後痊癒，六年前又因膽囊出現異狀來台就醫，歷經多次生死關卡，目前雖無礙，但體力已大不如前，才決定回鄉定居。

說著一口流利閩南語的田中旨夫，回台後每天保持規律、勤做運動及清淡飲食的生活，更投入義診志工行列，還利用假日參加研習，跟著慈濟義診團到各地幫民眾看診，堅持發揮醫學所長。

田中旨夫說，每日早晨起床都會下定決心，想要再活十年行善助人，並把過去的五十歲存進「壽量寶藏」，提起自己的精神、運用過去的人生經驗繼續服務人群，天天都當作自己年輕了五十歲。

他說，回台後，有人邀他在台北開醫院或診所，但因為遇到證嚴法師，決定要好好當名志工，並投入國際慈濟人醫會，為有需要的人義診，未來還期望規劃防老、抗癌的推動，在有限時間裡持續助人，善用這得來不易的生命，幫助更多患者。