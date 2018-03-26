〈北部〉頭份後花園「整容」 打造成貓空第二

2018-03-26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市著名景點「頭份後花園」，除了熱門婚攝景點楓香林外，楓林吊橋、老崎休閒步道及附近的茶庄皆為超夯拍照打卡休閒景觀，而近來頭份市公所修繕頭份後花園遊憩區及大同寺周邊景觀暨登山步道，希望擦亮後花園觀光景致，同時推廣在地茶產業，讓頭份後花園成為客家特色的「貓空第二」。

中央補助修繕 月初完工

配合行政院客委會打造浪漫台三線的願景，頭份市公所去年獲交通部補助，針對頭份後花園及大同寺周邊景觀步道進行修繕，於三月初完工。

由於頭份後花園位於鄰近市區的紅土丘陵地上，不但有豐富自然景觀，宜人氣候及土質也適合種植茶葉，更是東方美人茶重要產地，過去許多得獎茗茶皆產自頭份後花園。

盼再創東方美人茶鄉盛況

客委會主委李永得及頭份市長徐定禎日前到場驗收，李永得對當地頭份茶產業深表讚賞，表示將把「復耕茶園」納入振興產業規畫之中，讓東方美人茶種植面積再擴大，盼再創客庄茶鄉盛況，作為台三線上的產業亮點。

徐定楨則說，除改善硬體建設、加強景觀維護外，呈現客家人文底蘊也是提升觀光量能的重點，因此公所除針對大同寺周邊及鄰近遊憩區步道申請經費修繕外，另也與亞太創意技術學院合作，邀青年返鄉推「花現美人茶」見學場域建構計畫，盼藉此擦亮頭份茶文化。