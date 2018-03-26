〈北部〉竹市有線電視月降20元 用戶質疑未降

2018-03-26

540降為520 繳費單卻和以前一樣

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府去年底召開有線電視費率審議委員會，經委會審議後公告，市轄有線電視的基本頻道費用，每個月從五百四十元降到五百廿元，不過，有讀者投訴，這項「小確幸」根本未實質受惠，最近收到的繳費通知單，依然跟以往同樣的費用，質疑有線公司根本不甩市府的公告與規定。

振道：若選4高畫質頻道 費用不變

新竹市振道有線電視公司表示，一定會遵守市府相關規定與公告，有部分收視戶過去採季繳方式，如果採季繳，原本每個月就優惠五元，所以過去每個月收費五百卅五元，三個月季繳就是收一千六百零五元。

不過，由於HBO等四個電影頻道今年初起，都採HD高畫質，如果用戶是選擇高畫質頻道，每個月仍維持過去收費標準，收五百四十元，若採季繳，每個月會給予五元優惠，所以還是收一千六百零五元。

市府：用戶有疑問 可要求業者說明

新竹市政府新聞科表示，市府是針對基本頻道給予廿元的降價，但有線電視數位化後，部分可能採高畫質部分，則由費率委員會進行審議，若收視戶收到的帳單有疑問，可要求振道有線電視公司說明。

讀者投訴，市府已公告從今年一月起，有線電視的收費從五百四十元降到五百廿元，但他今年收到的帳單跟去年都一樣，根本沒有降價，還有隨選隨次的OTT收費，也未告知讀者是何時有這筆收費，讓他們收到帳單一頭霧水。

振道：若有多收 會向用戶說明

振道說，隨選隨次的OTT費用，是收視戶自行按取的收費頻道，這部分若用戶有疑義，可向公司要求說明何時有按取到隨選隨次頻道，至於今年一月到三月採季繳的用戶，可能多收的費用，應屬個案，會再向用戶說明。

收費標準 是由審議委員會決定

對於竹市有線電視的收費標準，業者強調，都是依據費率審議委員會的審議結果，委員會可能會依據不同區域的狀況做調整，還有也會依據線路的長遠或是否下地等因素做考量，業者只能尊重。