〈北部〉盆花打造「看門狗 地景藝術驚豔

2018-03-26

〔記者李容萍／新屋報導〕「桃園農業博覽會」四月四日登場，連日來已有大批民眾搶先參觀，其中農博草地劇場大草原上偌大的「看門狗」，夏禾風展區由國內外裝置藝術家設計的「農禾樂」、「呼吸」、「大地的旋律」、「風之歌」等作品，都吸引民眾拍照、打卡。

桃園農博專案辦公室主任邱品方表示，農博各展區保全已進駐，除拉著黃色警示帶或正佈展的區域不能進入，參觀展館外觀與大型裝置藝術沒問題。

逢生肖狗年，市府都發局在草地劇場大草原設置高五．二米的看門狗「阿花」，是由彩色盆花拼圖呈現出熱鬧可愛的綠雕效果。

青農返鄉展熱情 「農禾樂」吸睛

夏禾風展區由新銳藝術家張嘉霖設計的稻草人「農禾樂」，訴求青年農夫返鄉回歸土地共存共榮的熱情活力；同展區由裝置藝術家賴俊泓設計的「風搓，在海與稜線之間雕塑」，塑造台灣人在這塊土地上生存的一切；江元皓設計的「大地的旋律」，以鋼構展現小草剛強旺盛的生命力；法國藝術家設計「風之歌」，希望忙碌的現代人能駐足，聽見微風與稻草的低語、合唱；德國藝術家設計的「陶醉於自然」，希望傳承竹子與草繩編織這項手工藝；韓國藝術家以漂流木設計的「呼吸」，透過支撐作品的三大支柱象徵族群間相互齊心合力，一同掀起改變未來的浪潮。