〈北部〉行動挺觀光 台積電逾700員工遊花

2018-03-25

政院官員、花蓮縣長到車站迎賓

〔記者王錦義／花蓮報導〕台積電首發花蓮專案觀光列車昨抵達花蓮，台積電慈善基金會董事長張淑芬率領超過七百位台積電員工及其眷屬共同搭載首發列車，以實際行動支持振興花蓮觀光。行政院政務委員陳美伶、東部聯合服務中心執行長許傳盛、花蓮縣長傅崐萁等人都到花蓮車站迎接，附近店家開心地說：「好久沒看到站前這麼多遊覽車排隊了，謝謝台積電」。

首梯次兩列普悠瑪號火車共十六節車廂，由新竹發車，中途停靠台北直抵花蓮。在兩天一夜的家庭日活動行程中，台積電員工及眷屬將品嚐當地小吃與美食、遊覽特色景點，包括文化創意產業園區、海礦探索館，以及花蓮觀光酒廠等地。

6月底前 近7千員工到花蓮旅遊

張淑芬說，台積電向來是以行動走入災區，到六月底前，合計會有近七千名員工到花蓮旅遊，台積電各廠處也啟動花蓮公益團購行動，購買當地名產自用或贈與，團購折扣也將捐贈給花蓮需要幫助的孩子們。

台積電慈善基金會指出，為花蓮地震災後重建專案進行的募款，自二月十二日起至三月十六日截止日止，總金額約新台幣五千七百萬元，其中包括：台積員工與台積公司捐款共約四千一百萬元，外部捐款（包括個人、SEMI及其會員、其他企業）共約一千六百萬元，已達成預估修繕需求金額的目標，募款已結案，感謝社會各界響應台積電慈善基金會賑災計畫，慈善基金會伴手禮也將結合花蓮在地產品花蓮米，再加上祝福小卡片，作為今年志工大會的年度禮品。

為迎接台積電觀光首發專列，花蓮縣政府以原住民歌舞表演，熱情迎接台積電首發觀光列車貴賓，車站外停靠二十多輛遊覽車，附近店家開心直說，從中客衰減後，車站前已經很久沒有排滿遊覽車了，地震後更是蕭條，謝謝台積電。

縣長傅崐萁說，謝謝台灣的龍頭企業以行動為花蓮觀光注入活水，這次地震影響花蓮石材、觀光十萬個家庭，希望國家能向台積電學習，以行動愛花蓮，給花蓮更多支持、協助，共同支持花蓮早日重建家園、恢復正常生活。