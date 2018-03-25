〈北部〉活化閒置教室 內城社區產業服務園區啟動

2018-03-25

通過金牌農村決賽初審 29日複審

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉內城社區產業服務園區昨天舉辦啟動典禮，出席活動的農委會主委林聰賢說，農業跟著節氣走，現在進入「春分對半分」的時序，春暖花開、欣欣向榮，期盼台灣農業擺脫陰霾，有好的開始。

內城社區產業服務園區基地是利用舊有內城國小閒置教室空間加以整理後，以「三生（生產、生活、生態）生活」為主軸，成為在地小農、休閒農業及社福團體共用產業平台，今年初獲縣府推薦，參加農委會舉辦的「金牌農村」競賽，已通過決賽初審，農委會水保局本月二十九日將到場複審。

內城社區產業服務園區有里山產業、農村再生社區產業、農村好物、社福產業、休閒農業區等五大主題，規劃十五個攤位，讓消費者向攤位小農購買新鮮農產品與農村手工藝品，標榜是國內首座具有產業銷售平台、遊客服務站、社區老人服務的多功能產業服務空間。

林聰賢、立委陳歐珀、員山鄉長江永和、無黨籍宜蘭縣長參選人林信華等人，昨日均出席啟動典禮。林聰賢說，二十四節氣中的春分剛過，傳統俚語「春分對半分」，描述春分時節，白天與黑夜一樣長，這個時節日照長，適合播種耕作，對農業非常重要，象徵新年新開始。

林聰賢說，行政院長賴清德推行均衡城鄉、生生不息政策，農委會全力執行，一年之計在於春，「春分對半分」提供合適的耕種條件，盼台灣農業通過考驗再出發。

林聰賢說，宜蘭擁有豐厚的社造基礎，內城社區兩年前透過農村再生培力資源，歷經公民會議討論，建置多元及多功能社造空間，農委會將繼續協助內城社區產業服務園區，營造中央、地方跨業務整合協力社區。