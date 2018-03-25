〈北部〉表揚花37年編阿美─法語字典 原民會追頒獎章

2018-03-25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕潘世光神父在台服務都在花蓮玉里、富里的阿美族部落，為了融入他努力學習阿美語，從一句都不會說到精通，並與另一位法籍神父博利亞共同於一九九六年編寫完成「阿美語─法語字典」，字典已完成數位化，收錄於網路線上開放字典「萌典」中，是學習阿美語重要的工具書，昨天原民會也追頒「二等原住民族專業獎章」，表揚他的貢獻。

為了融入族人，潘世光神父見當地原住民多「潘姓」，因而取名「潘世光」，努力學習阿美語，為了協助來台灣傳教的法國神父學習，他從一九五九年開始編寫字典，一邊傳教一邊田野調查，和春日天主堂的法國神父博利亞合力，向部落耆老以「一卡片一單字」，累積卅七年時間整理，將沒有文字的阿美語，以羅馬拼音編成「阿美語─法語字典」，於一九九六年編寫完成。當中還保留許多古早的字彙，現在的阿美族老人都不見得會使用。

潘神父的貢獻也曾獲得教育部頒發「本土語言傑出貢獻獎」，早年來台的外籍神父們近年陸續凋零，和潘神父合編「阿美語─法語字典」的博利亞神父，已於二零一二年去世。

由兩位神父編寫的字典，透過行政院政務委員唐鳳成立的「ｇｏｖ零時政府」平台，由網友集體完成數位化，收錄於線上開放辭典「萌典」中，成為學習族語重要的工具書。

此外，早期族人沒有金錢概念，潘神父參考國外作法，一九六七年創立「露德儲蓄互助社」，是花蓮第一家原民的儲蓄互助社，提供族人儲蓄、免擔保低利貸款，被族人暱稱為「窮人的銀行」；此外，玉里河東地區交通不便就醫困難，潘神父也成立醫療站，滿足族人基本的醫療需求。