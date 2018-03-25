〈北部〉（來台傳教逾1甲子）神父潘世光彌撒 逾500教友追思

2018-03-25

正港台灣人 去年領到身分證

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在台灣服務一甲子，玉里鎮八十六歲的法國神父潘世光在人生最後，選擇「落葉歸根」台灣。去年九月，潘神父才開心地從移民署領到身分證，成為正港台灣人，然而本月十六日神父因肝癌病逝，他服務的玉里鎮東豐露德聖母天主堂昨天舉辦追思彌撒，並依遺願將神父葬在玉里東豐公墓，他住了將近五十年的土地上。

全家人受助 教友哭成淚人兒

潘世光神父的追思彌撒上，湧進逾五百位教友，小小的教會擠得水洩不通，玉里鎮樂合部落五十七歲教友陳秋華，和大姊看著追思會場上的結婚老照片哭成淚人兒。陳秋華說，一出生就由神父洗禮，神父為大她十二歲的大姊證婚時，她才六歲。她說，以前生活很苦，沒有東西吃，神父就會叫我們去教堂取米、麵包，媽媽會把神父送的衣服改小給她穿，「他幫助我們全家人。」。

罹癌未化療 葬玉里東豐公墓

另一位教友說，最想跟神父說「我們感謝您」！因為從出生到現在，神父一直是我們的導師，他「永遠是我們的爸爸、阿公，永遠是所有阿美族的模範老師！」

潘世光神父一九三二年生，廿七歲來台服務，歷任富里、玉里天主堂神父，卅七歲來到東豐露德聖母天主堂服事，直到八十歲都還能騎機車「趴趴走」傳教，雖然潘神父於八十一歲退休，由林信良神父接任，但潘神父仍固定參加彌撒，只要居民有需要，都會帶教友禱告。

近幾年有慢性病的潘神父，起居都由王菊蘭等二位乾女兒照顧，罹癌後未接受化療，今年農曆年後，病況惡化一度住院，但潘神父「想回東豐的家」，又回到東豐天主堂療養，以止痛藥減輕痛苦，本月十六日下午安詳辭世，安息主懷，享壽八十六歲。

追思彌撒昨由天主教花蓮教區主教黃兆明主持，神父所屬的天主教會巴黎外方傳教會外籍神父、玉里天主堂的法國劉一峰神父都到場參加；潘神父在法國的姪孫也於月前趕來台灣、陪伴神父「叔公」走完最後時光。

「感謝潘神父曾經來到我們當中服務」！主教黃兆明說，自己能在教會服事，是潘神父的影響，他全家都在潘神父手中領洗，成為天主的子女。他說，在潘神父六十年的服務中，做過許多美好的事，神父用一輩子的生命陪伴著我們，不只是照顧我們的宗教、精神，更照顧著我們整個的生命「他是我們生命的父親」。