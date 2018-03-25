〈北部〉掃墓車潮塞爆 國道中壢段4起追撞

2018-03-25

〔記者李容萍／桃園報導〕昨適逢艷陽高照的好天氣，提前掃墓加上出遊的人潮，讓通往大溪區的平面路段，從上午開始就出現車多壅塞情形，大溪警分局近午啟動機動交管措施；國道也提前湧現返鄉掃墓車潮，加上國道一號中壢路段上午接連發生四起追撞事故，讓沿線塞車雪上加霜。

國道公路警察局五楊分隊指出，國道一號中壢路段昨因南向五十六至七十公里共發生四件追撞事故，從上午九點到十一點都是塞車情況，線上警力全都出動處理事故，並配合台北市南向至新竹的匝道儀控管制疏導車流。

警方預估，清明節前的週末假日都會有掃墓及出遊車潮，提醒民眾出發前請先查詢路況，以避開壅塞路段，行駛國道主線如有回堵情況，千萬不要逕行路肩，以免阻礙警備車或救護車緊急通行，甚至遭到違規檢舉受罰。

大溪出遊車潮 警力疏導

位於大溪區美華里七鄰的佛光山寶塔寺，即日起至四月五日的週六、日及清明連假期間的每日上午七至下午二時均舉行祈福法會，預估每日約有一萬人到場，除了佛光山寶塔寺，大溪區還有和平禪寺、美華第一、第二公墓等墓區，周邊道路車流近來明顯增加，大溪警分局昨也出動警力引導車輛由復興路萊爾富對面路口、黃日香豆干店路口及復興路一段廿三巷等三處路口進入，駛出車輛則由復興路打鐵寮產業道路口駛出。

另，昨天一早大溪區員林路、介壽路前往武嶺橋西端，以及五岔路口前往武嶺橋東端的台三線均湧現車潮，大溪警分局中午提前實施圓環交管措施，介壽路、員林路往北方向禁止左轉；此外，市警局交通大隊即日起也加強各區大型公墓、宗祠、靈骨塔等掃墓熱區交通疏導，籲請民眾可多利用市府與區公所闢駛的五條免費掃墓專車路線，避免塞車之苦。