〈北部〉大溪豆干節 今「食藝輕食」壓軸

2018-03-25

飯店主廚教做五星級甜品

〔記者李容萍／大溪導〕大溪豆干是許多人旅遊大溪必嘗必買的伴手禮，大溪在地諺語「呷豆干做大官」，意謂著大溪人對豆干的仰賴與驕傲，大溪豆干業者昨齊聚「大溪豆干節」活動會場，以五十公斤非基改黃豆製成長、寬各一百五十公分的超大豆干，宴請千人分食享用，也有永保平安之意，今天是豆干節最後一天，壓軸活動為「食藝輕食」，將由大溪笠復威斯汀度假酒店專業主廚設計別出心裁的甜點，並指導民眾學會五星級甜品的製作方法。

大溪豆干遠近馳名，相傳是黃屋於一九二三年創立，傳承至今已有四代、近百年歷史，相傳當時黃屋為了養家餬口，向某位老婆婆學做豆干，並善用家中古井的清澈水質，製作不加味的白豆干，後來為了延長保存期限，除了加鹽製作鹹豆干，更在糖業公司技師指點下，以焦糖為染料做出獨具風味的黑豆干，傳承至今。

桃園市豆腐商業同業公會常務理事黃建嘉表示，大溪豆製品工廠逾一百一十家，從傳統的白豆干、黑豆干到各式休閒豆干、熱滷味等，各家自有人氣主力商品，加上豆干的外銷訂單，年產總值逾五十億元；桃園市舉辦的「十大伴手禮」活動，大溪豆干曾多次入選，市府也規劃興建「大溪豆干產業博物館」，傳承百年歷史工藝。

業者走向世界 下月赴日交流

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，大溪豆干節起源於一九五一年，至今已有六十七年歷史，每年由桃園市豆腐公會發起號召豆干業者辦理，四年前由民間轉為官方擴大籌辦，先後打出「豆干觀光大使」、「百人大豆腐」、「豆干大春捲」及今年的「京宴大溪」主題，將產業與觀光、藝術美學、創意結合，讓遊客體驗不一樣的豆干節。

今年大溪豆干節主會場在大溪中正公園，規劃「京宴大溪」、「享壽平安」、「豆製始祖」及「食藝輕食」等四大亮點活動，桃園市豆腐商業同業公會更與日本京都府豆腐油揚商工組合簽訂ＭＯＵ，今年四月將赴日交流，讓大溪豆干走向世界。