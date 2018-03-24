〈北部〉防疫專家楊思標 新書分享醫者路

2018-03-24

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天是世界結核病日，花蓮慈濟醫院昨舉辦「百歲醫師以愛奉獻」新書發表，邀請國寶級的防疫專家楊思標教授分享他的醫者之路。楊思標被譽為台灣胸腔內科的祖師爺，不僅是臺灣胸腔X光判讀之父，更是肺結核診治、抗疫與研究的權威，年近百歲的他「人生是一部臺灣百年醫學史。

追蹤台灣最早礦區肺塵病案例

曾任臺大醫院及醫學院長的楊思標教授，在臺灣醫療史上創立許多「第一」。花蓮慈院指出，他是台灣光復後，第一代下鄉田野調查的醫師，在一九五二年間，只因三位前來求診的肺病患者皆來自基隆，讓楊思標產生疑問，遠赴金瓜石礦區展開調查，追蹤出臺灣最早因工作環境所導致的疾病─肺塵病，更對工安環境與疾病提出重大提醒；一九五七年他檢查出臺灣第一例肺癌病患；一九七九年擔任台大院長任內，台大醫療團隊完成亞洲第一例、全球第三例的「三肢坐骨連體嬰──忠仁忠義分割手術」。

每週來院出席胸腔科影像討論

花蓮慈院指出，楊思標教授年事雖高，身體還算硬朗，每周依舊遠來花蓮慈院為醫學生教學或開會。每周四傍晚，楊思標從臺北搭乘火車到花蓮；周五上午八時，準時參加慈濟醫院胸腔科醫師的影像討論會；九時半指導年輕醫師、學生判讀X光片，這個「周周往返花蓮」的例行行程，從花蓮慈院一啟業就開始，持續超過卅年了，至今從未間斷。

第二階段目標工作為社會付出

楊思標教授的次子楊錫欽也是擔任胸腔內科醫師，昨也出席新書發表會。他說，這本書不僅是臺灣醫療發展百年縮影，更包含父親一生的對醫療、對生命的價值觀，無論對研究臺灣醫療史的研究工作者，年輕的從醫學子、護生而言，都是一本活教材。楊思標則說，他人生第二階段的目標是要為社會付出、工作到一百歲，「要做到一百歲，才是第二次退休喔！而就算是百歲，只要走得動，我還是要來慈濟。」