〈北部〉國民參審模擬法庭 花蓮地院首登場

2018-03-24

以殺人未遂案為模擬案例

〔記者王錦義／花蓮報導〕「國民參與刑事審判法」草案去年十一月公布後，花蓮地方法院昨天首度舉辦國民參審模擬法庭準備程序。花蓮地院指出，依據司法院公布的草案，未來適用國民參審的案件類型為一審之非少年或毒品罪的刑事案件，且所犯為最輕本刑七年以上或故意犯罪因而致人於死者，希望透過民眾實際參與審判，瞭解法官審案的角度，更希望可增進人民對司法的瞭解及信賴。

花蓮地院指出，這次模擬法庭選定「殺人未遂」案件為模擬案例，審判程序進行以司法院「國民參與刑事審判法」草案為操作範本，模擬審判的重點在於觀察採「起訴狀一本主義」、「卷證不併送」，亦即檢察官提起公訴之際，僅向法院提出起訴書，但不得同時提出證明公訴事實的任何證據，使由不具法律背景的國民法官參與審判，演練證據開示、調查及爭點整理過程，希望能迅速集中爭點、將證據及待證事實加以連結，並避免預斷，情感偏誤，維護審判公正性，達到立法目的。

模擬庭將選出6名國民法官

花蓮地院國民法官候選名冊由花蓮縣政府推薦，另由地院主動向外招募組成。花蓮地院指出，模擬法庭將由候選名單中，選出六名正選國民法官，二名備位國民法官，與地院三名法官共同組成合議庭，讓人民也可坐上審判台實際進行審判，由國民法官參審的審理程序完結後，進入評議，職業法官及國民法官在評議時「票票等值」，評議時只要有三分之二即六票以上認為被告有罪，且其中至少一票是職業法官投的，那麼被告就會被判有罪，刑期則由全體法官過半數意見決定。

依據國民參與刑事審判法草案，國民法官資格為年滿廿三歲、有高中以上教育程度的國民，且在地方法院轄區內繼續居住四個月以上，就有被隨機抽選成為國民法官、備位國民法官的資格，但若曾被判有期徒刑確定，或與被告人為配偶、八等親內的血親等，資格將被剔除。在職業限制上，像是正副總統、各級政府機關首長、黨務人員或是法律專業人士如法官、律師等，也不得被選任為國民法官，國民法官目前酬勞是一天二千元，來二天四千元，但如果正式施行後，會再進行調整討論。