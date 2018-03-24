〈北部〉人生70變彩色 9旬嬤三辦畫展

2018-03-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳九十歲阿嬤林霞，靠著做小販生意，將五個子女撫養成人後，屬於自己的繪畫人生，從七十歲才開始，在小女兒莊燕筠鼓勵下，她拿起畫筆作畫，從素描到油畫展現所見所聞與經歷的情感。林霞昨在宜蘭縣文化局舉辦個人畫展，要讓更多人看見與分享她的人生。

受女兒鼓勵開始畫 作品累積逾200件

林霞民國十八年生於嘉義縣東石鄉，幼年喪父由母親、兄長扶養長大；由於家貧失學，九歲就和兄長忙於農務，三十二歲隨夫搬至宜蘭縣南方澳定居；夫婦倆以賣冬瓜、甘蔗茶維持家庭，辛苦養育子女成長。

「人生七十才開始！」林霞在一趟歐洲旅行時，偶然即興素描開始接觸繪畫。在女兒莊燕筠的鼓勵下，林霞開始創作，從原先的素描到水彩畫、油畫，迄今已累積超過兩百件作品。未曾受過學校美學教育，反而使得她的繪畫無拘無束、完全自由，創作題材多半是她童年的農村生活，從作品可看到她內心自然純樸和赤子之心；獨特的畫風讓她三度入選宜蘭美展，也入選過全國美展。

愛畫農村生活 繪畫讓她更開朗

林霞昨在文化局第二展覽室舉辦人生第三度個人畫展，展期至四月十日。她說，除了愛畫農村生活，也常畫心中最重要的親人，包含兒子、孫女等，她最愛的創作是曾入選全國美展作品「思慕」這幅畫，畫的是一個有心事的漂亮女孩，身旁有隻張開嘴的鳥安慰著，希望女孩不要擔心，色彩主打灰色調，凸顯女孩憂慮，這是她心情不佳時的作品，畫的就是她的人生。

林霞說，因為手會顫抖，已經四年多沒有作畫，但繪畫已經在不知不覺中改變她的人生，讓生活更加多彩，心情也因此開朗。

參與畫展開幕的畫家黃玉成指出，畢卡索曾說「用一生力量，才能畫出孩子般的畫」，林霞作品充滿孩子般的畫風，畫出人生最美好的回憶，剛好與畢卡索的話相符，藝術不是追求第一，是追求唯一，林霞的畫無從取代，難能可貴。