〈北部〉竹市兒藝節 登15米高眺望海景

2018-03-24

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市兒童藝術節─風的運動場，四月四日至八日將在水資源公園登場，共有七座大型原創遊具，其中特製吊籃可升上十五公尺高空眺望海景與香山濕地。

4月4日起一連5天

新竹市長林智堅昨天視察場地、遊具安全。他說，今年兒藝節移師香山區彩虹路水資源公園 ，主打香山濕地獨特生態景觀，共設有七大遊具，其中 「搖擺大花跳」外型是張著大嘴的彈塗魚，入口斜坡為輪胎障礙設計，內部則設計懸吊的彩球及輪胎，讓孩童盡情擺盪，尾部有一組攀繩空間，可由此攀爬而下結束遊戲。

「漫步雲端二．○」是大型攀爬繩網，可向上攀爬，從十公尺的高點跳到繩網上，在搖晃的動感中體驗新竹「風」的魅力。

「迎風追逐」是曲折蜿蜒的長形橋體，可在超過七十公尺的高低穿越中經歷由繩網與懸吊木板所構築的擺盪趣味，並搭配中大型瑜珈球，是另類大型彈跳球池。「沙坑跑跳」由原木料、油桶、廢輪胎在沙坑上構築遊戲區，可踩木樁、過獨木橋、跳輪胎；「林間推拉車」是兩道裝設在樹林間的推拉車，孩童可坐在上頭，由家長以繩索拉至另一方，享受穿越林間的樂趣。

「獨步風林」是兩座跨越水池的橋，橋體為鋼梁結構，兩旁的扶手以繩網連結，是既刺激又兼顧安全的擺盪行走空間。「吹吹九降風」是由啟德重機贊助兩座移動式起重機，讓孩童坐上特製吊籃，升上十五公尺高空，感受九降風的魅力，俯瞰香山的美麗海岸。

新竹市文化局表示，每項遊具都經過結構工程精密計算、使用測試檢驗合格的鋼材、繩網等，除要求結構技師簽證，也會先進行遊具壓力測試，為安全把關。

因周邊無汽車停車場，市府每天上午九點半到下午四點半安排接駁車從新竹火車站前廣場、新竹轉運站、南寮漁港、海山漁港及指澤宮發車。