〈北部〉提醒長輩交安 黃錦湧獲「路師傅獎」

2018-03-24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣是全台高齡化縣市的前段班，長輩的交通安全是重要的課題。苗栗縣警察局交通隊小隊長黃錦湧，自製「交通工具」，以生動活潑的互動教學方式，巡迴縣內各社區，提醒長輩們注意防範交通事故風險，獲交通部「路師傅獎」，為全國三人之一。

黃錦湧從警卅二年，在交通隊服務十五年，除交通執法，也長期投入宣導工作；一○三年起，利用休假日，參加交通部高齡者交通安全教育「路老師」宣講、一○四年加入高齡教育自主學習團體成為帶領人，並繼參加前年及去年「路老師」進階培訓。

黃錦湧取得「路老師」資格後，引介黃珍美、紀秀琴兩名家庭主婦參加培訓課程，帶領兩人成為「路老師」，兩人也獲「金質路老師」肯定。

三人共組「警察局路老師交通安全宣講團」，於去年巡迴各學校、機關團體，並結合苗縣府「行動式老人文康休閒巡迴服務」專車，深入各社區。

黃錦湧可以全程客語宣講，拉近長輩距離，也利用廢棄汽車方向盤、機車龍頭，自製成輔助教材，以生動活潑的互動教學方式，提醒長輩注意防範交通事故風險。

黃錦湧說，長輩行動、反應較為緩慢，在外容易成為交通事件的受害者，「每位長輩就像他的爸媽；身為子女者，當然希望父母健康、快樂！」

全國遴選出一○六年度「路師傅獎」三名、「金質路老師獎」十三名、「銀質路老師獎」十五名，獲獎者已於廿二日在行政院交通部公開表揚。