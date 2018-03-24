〈北部〉關西水坑溪現白色泡沫 消毒水味濃

2018-03-24

質疑利汎科技排放 已採樣調查

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮牛欄河上週疑遭污染出現白色泡沫，大同里水坑溪數百公尺長水域昨天也出現間歇性的白色泡沫。縣府環保局採樣確認溪水酸鹼值正常，但因沿線飄散消毒水味，懷疑是上游的利汎科技公司肇禍，已採取該公司排水口水樣調查，如不符放流水標準，不排除依水污法從重開罰。

利汎：作業正常 放流水無異常

利汎科技對於記者的查證沒有回應，不過，對環保局表示，廢水處理作業一切正常，放流水無異常。

行政院政務顧問黃源慶說，接獲鄉親通報，到場了解並隨環保局人員進廠察看，發現利汎科技的污水處理池有跟溪水水面相同的白色泡沫。環保局檢測溪水酸鹼值雖正常，但正常溪水不可能有白色泡沫還飄散消毒水臭味，他不認為業者可置身事外。

他說，關西兩週發生兩起白色泡沫污染溪河事件，他將行文行政院請經濟部通盤檢討化工廠存在於水源頭的問題，如果可以都應該遷走。

環局：利汎5年被罰6次

縣府環保局表示，利汎科技過去五年，因放流水不符標準被開罰過六次、共四十四萬多元。

環保局表示，水坑溪最上游開始有白色泡沫的地方，就是利汎放流水管與放流水承接溪水處，距離放流口約兩、三百公尺。

放流水承接溪水處以下六、七百公尺都有白色泡沫或其殘跡，並有輕重不等的消毒水味，讓人不得不懷疑是利汎科技廢水排放又出了狀況。

環保局表示，利汎科技是半導體製造業，製程中會使用有毒的氰化物。為化解毒性，業者會先以「次氯酸鈉」去除毒性，再經廢水處理，符合標準才能放流。

環保局表示，次氯酸鈉就是漂白水，常用於淨水程序中，出現在溪水會起泡，不過因很容易被氧化分解掉，加上溪水稀釋作用，民眾不需太過恐慌。