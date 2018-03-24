〈北部〉活化閒置警所 竹縣議員促讓巡守隊進駐

2018-03-24

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣議員劉良彬昨天在議會抨擊縣府大小眼，主動提報議會同意竹東警分局眷屬宿舍報廢拆除後配合地方發展再活化，八年來卻始終不准關西鎮三個屋況仍佳的閒置派出所給巡守隊進駐使用。

縣長：政府機關用地不能給私人用

新竹縣警察局長張榮興答詢說，如果是給巡守隊使用，他同意；縣長邱鏡淳則說，派出所空間如何使用，尊重警察局通盤考量，但政府機關用地不能給私人使用。現階段關西鎮三個派出所裁併閒置，但未來是否會因浪漫台三線等發展而有不同的警力配置考量？他不敢斷言，所以對劉良彬的要求持保留態度。

劉良彬說，地方熱心人士加入義警、民防或成立巡守隊，沒有地方駐點，閒置派出所是最佳地點，對宵小有嚇阻作用，且硬體設備都還很好，為何寧可關蚊子，也不給巡守隊用？八年來申請那麼多次，沒有一次准的。

劉良彬另質疑新湖警分局即將開辦，警力都拉過去，關西偏遠山區的居民要怎麼辦？他說，新埔警分局坪林、南華及玉山三個派出所，先後裁併到石光、東安及錦山派出所，這些偏遠鄉親的生命財產安全誰來顧？

張榮興受訪時表示，新湖警分局將在四月廿三日試營運，竹北警分局現有的三百名警力，將移撥一百卅五人到新湖警分局服務，竹北偵查隊移撥四個小隊過去成立新湖偵查隊。

新豐鄉、湖口鄉各分駐所、派出及車禍處理小組不變，如遇治安突發狀況，將由竹北警分局偵查隊和新湖警分局籌備處共廿多名警力合組快打部隊到場協助新湖警分局維安。六月一日新湖警分局長到任、正式開張前，由竹北警分局長兼任新湖警分局長。