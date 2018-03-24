〈北部〉八德更寮腳、重劃區淹水整治 中山路雨水道動工

2018-03-24

〔記者魏瑾筠／八德報導〕為有效解決八德區更寮腳及重劃區淹水問題，市府投入三千五百萬元進行「員樹林支渠新設管制水門」、「八德區中山路（豐德路至工業區）雨水下水道工程」及「豐德路埋設雨水管涵」三項水利工程，並獲得內政部營建署「前瞻基礎建設計畫」補助，水務局表示，第一項工程已完工、第二項昨天動工，第三項工程若於今年年中順利發包，預計明年底完工，影響範圍超過四十公頃，可造福約兩萬居民。

前瞻補助 今年底完工

二○一六年九月完成的「員樹林支渠新設管制水門」，是由市府與水利會合作在員樹林支渠及更寮腳支線交會處設置一座閘門，使豪大雨不會透過員樹林支渠排水進入更寮腳支線，造成下游僑興新村地區淹水；昨天動工的「八德區中山路雨水下水道工程」，規劃於中山路（豐德路至工業區）興建雨水下水道，將既有的灌排水路分流至舊大湳圳，總長四二○公尺、工程經費二二八六萬元，預計今年底完工。

遇豪大雨 淹水30公分

市長鄭文燦主持動工典禮時表示，位在八德區豐德路南側的僑興新村，因地勢低、排水不易，加上豐德路南側區域的農田灌排系統無法負荷，每遇豪大雨就淹水超過卅公分高，「中山路雨水下水道工程」完工後，可有效解決僑興新村淹水困擾，讓周邊約廿五公頃、一萬五千多人受惠。

鄭文燦另提及，舊大湳圳原為用於灌溉的水圳系統，如今所經之處多為住宅區，實際上已非灌溉水路而是排水系統，市府規劃「舊大湳圳活化改造計畫」，將截流大溪社角支渠、八德支渠、更寮腳支渠及員樹林支渠等四條水路至舊大湳圳排水，總工程經費約一億六千萬元，其中前瞻基礎建設計畫補助一億一千二百萬元，預計今年發包，完成後可強化八德地區排水能力，提升防災系統。