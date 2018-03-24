〈北部〉5分地「陰香」伐除 「大富」改種相思樹

2018-03-24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕總面積約二千公頃的花蓮大農大富平地森林園區，是台糖和林務局合作的平地造林地，早年林務局所種「台灣土肉桂」，後來被學者證實是種錯樹，種成外來種俗稱「陰香」的印尼肉桂。台糖花蓮區處表示，平地園區陰香栽種面積約一百廿公頃，近年陸續透過疏伐更新樹種，昨天再伐除大富農場約五分地的陰香林，改種原生樹種相思樹。

花蓮林區管理處昨天在平森園區舉辦社區植樹活動，包括花蓮林管處秘書黃碧雲、台糖公司花東區處副總經理歐竹南、光復鄉大同社區發展協會理事長陳瑛松，號召園區周邊社區居民及台糖公司員工等近百民眾一起挽袖種樹，先移除造林地上的外來樹種陰香，再進行造林。民眾一邊揮汗種樹、一邊欣賞縱谷壯麗山林美景，直呼「心曠神怡」！

平地造林誤種印尼肉桂 陸續疏伐

林務局推動平地造林主打本土樹種，而「陰香」當年會被當成「台灣土肉桂」推廣，原因是台灣土肉桂因種子數量較少、扦插成功率也不高，種苗商為應付造林需求，自行從中國引進外觀相似的陰香。陰香的特色是結實量大，樹齡十年的陰香一年可結超過四萬顆種子，被鳥類吃下肚再排出的種子，發芽率更高。

台糖花蓮區處經理林祥禎說，平地園區栽種的陰香面積一百廿公頃，約佔整個園區五％，栽種十多年來發現，陰香雖然種子發芽率非常高，但因林下陽光少，枯死也不在少數。

他說，台糖配合林務局移除外來種陰香，近年陸續疏伐、改植包括油茶、青剛櫟、相思樹等本土樹種；至於疏伐下來的陰香「幾乎沒有利用價值」，因木材有油質，段木香菇、木耳都種不活，只能用破碎機打碎後製造堆肥。