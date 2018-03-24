〈北部〉苗市田寮圳水質改善 獲前瞻1.2億

2018-03-24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府爭取水環境建設前瞻計畫，第二批中央核定「苗栗市田寮圳水質現地處理設施工程」等三案，總經費一億二千七百多萬元，完工後，將整治、改善田寮圳排水水質，減少惡臭問題，提升住戶居住生活品質。

減少惡臭 提升居住品質

苗栗縣政府水利處指出，中央所核定的三案分別為「苗栗市田寮圳水質現地處理設施工程」、「苗栗地區、明德水庫特定區北岸水資源回收中心效能提升」規劃案及「後龍溪後龍大橋上游周邊環境改善計畫」規劃案，共一億二千七百三十萬元，以田寮圳水質改善計畫一億二千萬元最多。

水利處指出，位於田寮圳旁的原國立苗栗農工舊有校舍，除現有停車場外，屬國有財產署用地部分，將改建為現地處理設施，透過截流田寮排水進行處理，截流污水直接做為現地處理設施之入流處理水源，出流水再放流回後龍溪，盼發揮最大污染減量成效。

水利處指出，「苗栗地區、明德水庫特定區北岸水資源回收中心效能提升」規劃案，既有水資源回收中心位在苗栗市經國路四段，於民國一百年完工啟用，因排放水標準法規有修改，將委請專業廠商依目前水資源回收中心處理流程、設備情況予以評估，並提供專業改善建議，讓污水處理更有效率。

此外，水利處說，後龍大橋上游周邊環境改善計畫，獲二百二十萬元規劃費，計畫在後龍大橋上游右岸，占地四十公頃的高灘地，規劃成河濱公園，內設壘球場、兒童遊憩設施及自行步道等，提升後龍溪親水環境。