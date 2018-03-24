〈北部〉8種圖案6款雷同 有機標章票選遭質疑玩假的

2018-03-24

民眾：說明內容也相同 僅顏色不同

〔記者洪美秀／竹市報導〕長期關注有機農產品的新竹市主婦團體及民眾近來發現，農委會農糧署正舉辦的「有機農產品標章」票選活動，美其名有八款標章候選，但實際上僅三款，因為有六款設計圖案根本一模一樣，只是不同顏色的差別，連解說內容也相同，感覺早有定見，根本是唬弄票選民眾，玩假的。

農糧署：用顏色區分不同感受

農委會農糧署主任秘書翁震炘說，這項票選活動是希望與優良農產品標章有所區隔，請設計師設計標章後，因可從顏色區分，才會多出好幾款，希望透過視覺的強化增加民眾對有機農產品的認同，而生產者與消費者對於有機標章的感受不同，才會以不同顏色區分，是玩真的，並沒有唬弄民眾。

票選活動即日起至31日 可抽有機白米

這項有機農產品標章票選活動，起因於台灣優良農產品標章與台灣有機農產品標章太過相似，很多民眾分不清楚，因此請專業設計團隊設計八款標章，除請驗證機構投票，並請公民團體及一般民眾網路票選，即日起到三月卅一日，參與票選還可參加電腦抽獎，抽中可獲兩公斤裝有機白米一包。

投訴民眾說，票選活動號稱有八款標章， 其實只有三款，令人質疑是故意讓只是圖案顏色不一樣的同個標章勝出，這樣已設定好結果，還需要票選嗎？根本是唬弄參與者，失去票選的意義，玩假的！還讓認真參與票選的民眾每天都上網投票，乾脆直接公布標章圖案即可。

翁震炘說，民眾參與票選情況還不錯，農委會無特定答案，會以票選結果為主。