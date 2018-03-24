〈北部〉50歲龍潭佳安市場 打造文創園區

2018-03-24

原攤商移地營業免租金

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕超過五十年歷史的龍潭區佳安市場，市府與北區水資源局（簡稱北水局）將合作整建為「十一份文創園區」，市場內攤商則安排移往北水局大草坪旁建物內，攤商憂心權益受損，對此，承包廠商強調，整建的一年期間免租金，未來還能有優先承租權，權益絕對不會受損。

攤商回憶，一九六○年代新建石門水庫期間，佳安市場因應人潮而設立，原來只是簡單的鐵皮建築，一九八八年改建為一層樓高的混凝土建築；如今新建石門水庫時的人潮已不復見，佳安市場商機連帶受到影響，市府與北水局因而規劃將市場整建為十一份文創園區，希望能成為開發與販售文創商品的基地，也為老市場注入新契機。

仍在佳安市場營業的攤商有十餘家，部分租約到期，有八家攤商須遷移到北水局大草坪旁的舊花園餐廳建築物內，攤商面對改變非常心焦，擔心權益受影響，紛紛向市議員徐玉樹陳情，其中一位雜貨攤商抱怨，他原來在佳安市場有卅坪空間可用，販售的雜貨商品超過五百件，遷移到新的地點只剩下十餘坪。

十一份文創園區承包廠商回應，整修佳安市場的一年工期內，安置在舊花園餐廳內的攤商可免繳租金，待整修完畢攤商有優先承租權，就是希望確保攤商權益不會受損，至於部分攤商對舊花園餐廳建築的硬體設備有意見，他們會持續溝通、盡可能改進。