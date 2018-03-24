〈北部〉桃園無人機載偵測儀 智慧監控工業區空污

2018-03-24

即時回傳數據 助稽查人員

〔記者許倬勛／觀音報導〕桃園市為工業重鎮，稽查人員受限於人力及地形阻礙，追查污染實屬不易，為改善現況，市府環保局與中原大學合作，以搭載空污無線偵測儀的無人飛機空中巡邏，將測得的空污數據即時回傳，昨天正式上路，將先在觀音工業區試辦，如執行成效良好，將規劃成立無人機隊、擴大監控範圍，確保污染熱區周邊居民的生活品質。

環保局長沈志修表示，過去接獲民眾陳情發現異常，稽查人員在追查污染源時，只能自行判斷或手持監測儀器慢慢尋找，加上受制於地形、圍牆等阻礙，人力難以輕易抵達、採樣，部分縣市環保局雖有使用無人機輔助稽查，但僅使用空拍功能尋覓污染源。

沈志修說，環保局向中原大學以租借方式，利用搭載偵測儀器的無人機空中巡邏，透過環控中心開發的控制系統與感測器，可偵測區域的氣體濃度變化，協助稽查人員快速、精確地找到空氣污染源；無人機可在不同高度偵測空氣污染物，包括一氧化碳（CO）、一氧化氮（NO）、二氧化硫（SO2）、PM1、PM2.5等，每卅秒就可產出一組數據，每次約十五分鐘，可即時反饋不同高度的空氣污染狀況。

沈志修指出，觀音工業區有三六○家工廠進駐，以化學工業、金屬工業、電子工業為主，當無人機在空中偵測到異常訊號，可即時回傳到環境污染監控中心，監測人員會同步分析工業區周邊四座氣象測站及地面一百個空氣品質感測器之監測資料，找出可疑的污染工廠，再提供給第一線稽查人員參考，可望大幅提升稽查效率。

若績效好 規劃組無人機隊

沈志修說，無人機得克服遇上高空強風時，可能影響監測數據回傳等問題，目前暫由單架無人機巡邏，若執行績效良好，未來將規劃組成無人機隊，擴大偵測範圍及時間，讓不肖業者無所遁形。