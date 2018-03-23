〈北部〉預算4月斷炊 南澳公所19臨員恐失業

2018-03-23

630萬薪水被砍 鄉長憂清潔隊運作

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉公所與鄉代表會鬧僵，今年度臨時人員薪水只編列到三月，四月後十九名臨時人員將「失業」，鄉圖書館、清潔隊等運作恐受影響。鄉長薛秋花不滿說，公所多次發文請鄉代會開議辦理追加預算，始終沒結果；鄉代會則回應，臨時人員不應是「國王人馬」，公所若同意公開選才就可開臨時會，不然等五月召開大會再說。

南澳鄉公所今年度歲出預算二億七千多萬元，被代表會刪除七千九百萬，臨時人員薪水約佔六百卅萬元。代表會只通過臨時人員一月至三月薪水，四月起就斷炊，沒有薪水可發，估計有十九人面臨「失業」危機。

臨時人員分散公所各課室，其中以鄉立圖書館、清潔隊影響最大。以清潔隊來說，核定預算編制廿四人，公所現編列十三名正式人員，另編列八名臨時人員協助，仍不足額。鄉長薛秋花說，南澳鄉幅員廣大，現有廿一人負擔全鄉垃圾清運及資源回收，若八名臨時人員四月後失業，未來全鄉垃圾收運僅由十三人負責，恐被迫改點或排不出班表。

駁「國王人馬」說 公所：合法招聘

另外，圖書館編制一名館長、三名臨時人員，四月起，恐剩下館長一人，週六、日及平日夜間恐被迫閉館，因人力短缺，未來圖書館只剩「自修」功能，無人力提供借還書服務。

為解決人力燃眉之急，鄉公所於三月六日、十二日提案，希望代表會開會審議追加預算，但兩次提案都被退回，公所昨再度重提議案。薛秋花說，若代表會再退回，公所只能忍痛「裁員」。縣府勞工處說，臨時人員若失業，公所須依照勞基法規定支付資遣費；公所回覆，會以第二預備金支應。

鄉代會表示，部分臨時人員與鄉長有關，宛如國王的人馬，若公所願公開選才，代表會會同意開會審查預算，若公所拒絕，就等五月再審。至於國王的人馬說法，公所回應，現職人員都經合法程序招聘，且有八成是前朝留任，代表會說法並非事實。