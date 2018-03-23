〈北部〉竹市啟動輔具服務專車 巡迴40據點

2018-03-23

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市府昨天啟動「輔具服務專車」到府服務，不但深入社區與機構，讓身障、年長者不用搬運輔具，專車也會固定巡迴竹市四十個據點；其中，過去任職空軍基地、專修幻象戰機的楊志強、陳基煌，兩人退休後成為「輔具醫生」，走入大街小巷，成為民眾最穩固的靠山，獲得不少好評。

楊志強、陳基煌 修戰機變輔具醫生

四十三歲楊志強過去是空軍地勤人員，專門維修幻象戰機，他說，退休後還是希望用專業技術服務人群，因此投入輔具維修，已有四年經驗，過去保衛飛官安全，現在轉為人群服務，從來不認為有大材小用的感覺。

楊志強指出，維修幻象與輔具不僅在技能上天差地遠，工作性質也差很多，維修幻象每天是針對飛機的結構及系統做預防性檢查及必要修，但現在的工作不僅要維修，還要常與年長者、身障者聊天，第一線感受他們的熱情。

同樣出身空軍基地的四十二歲陳基煌則是楊志強介紹，今年三月才加入輔具維修行列，他說，工作上舉手之勞的維修，卻是對身障、年長者來說，是增進生活便利的一大步。

社會處：讓身障朋友得到完善服務

社會處長陳雪慧指出，輔具專車服務共整合五大項專業輔具服務，包括「輔具申請與諮詢」、「輔具評估與訓練」、「輔具宣導、展示及體驗」、「輔具維修、檢測、調整及保養」及「輔具充電」，讓所有身障朋友能夠透過一站式專車，得到全方位、便利性且完善的服務。