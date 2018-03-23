〈北部〉守護受虐童 社工李甄芳獲衛福部表揚

2018-03-23

家扶共6社工獲苗縣府表揚

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕今年四月二日「社工日」，衛生福利部及苗栗縣政府將表揚優秀社工，苗栗家扶中心共六名社工師獲獎，其中資深社工師李甄芳，設身處地關懷受虐童，以家人的同理心為每個可憐的孩子找到最合適的家，也榮獲衛福部服務績優獎肯定。

李甄芳長期幫受虐童送養

衛福部針對私立社福機構團體共頒出四十名社會工作專業人員服務績優獎，資深社工師李甄芳因致力受虐童送養獲此殊榮；苗縣府也於今年首次頒獎給社工，家扶中心社工師馬淑芬、吳玫娟獲卓越貢獻獎、林彥廷、洪雅玲獲活力新秀獎，督導楊秀玲則獲傑出領導獎。

她堅信每個孩子都值得被善待

從事社工十一年的李甄芳堅信「每個孩子都值得被善待」，她說，曾處理一起受虐嬰案時，看著稚嫩可愛的嬰兒遭家人施虐，造成嚴重腦傷，全身傷痕累累，將面臨長期的醫療照護，不但深感痛心不捨，在媒合送養的過程也格外不容易。為讓孩子受到健全照養，李甄芳也陪伴寄養媽媽進出醫院，「每次看著孩子進手術室，在外等候的心情如同親生父母一樣揪心」。

李甄芳說，毅然投身在社工工作中，期許自己能陪伴、影響每個生命，讓曾受傷的孩子都能平安成長。因此常花很多時間撫慰孩子身體及心理的創傷，而每次的送養，總有滿滿不捨心情，盼將孩子託付到幸福路上。

社工系畢業的林彥廷投入社工工作兩年半，即獲得苗縣府績優社工活力新秀獎肯定。專職協助婆婆媽媽培養一技之長的他笑說，曾幫助弱勢媽媽考取烘焙證照，日後能以賣麵包增加收入，自己也很有成就感。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，透過這次獲獎，除肯定家扶社工師為社會弱勢付出的精神外，也盼藉此呼籲社會大眾重視社工專業。