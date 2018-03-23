〈北部〉桃園招聘儲備清潔隊員300名 月薪31K起跳

2018-03-23

26日起受理網路報名

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市府環保局將招聘三百名儲備清潔隊員，廿六日起至四月一日受理網路報名，薪資將比照市府臨時人員，每月二萬三千元起，再加上八千元清潔獎金，月入可達三萬元以上。

環保局長沈志修指出，環保局前批儲備清潔隊員於二年前公開招考，錄取一八○名正取及五四○名備取隊員，備取時效以二年為限，到今年二月底已屆期，因此今年再次公開招考，預計錄取三百名儲備清潔隊員。

筆試加負重體能測驗

沈志修說，這次招考將招收儲備隊員組二七○名、原住民族組廿名及身心障礙組十名，考試分筆試及體能兩階段測驗，筆試題目由公告的題庫中抽選一百道，內容為環保法規常識及政風法令等，體能測驗為六十公尺負重折返跑，男性負重十五公斤、女性八公斤，身心障礙組考生以口試代替體能測驗。

沈志修表示，桃園升格後市府向議會爭取擴編二一二個清潔隊員額以補足人力，市長鄭文燦也積極為清潔隊員提升福利，將清潔獎金由每月六千元調高到八千元，晚班人員還有八十元夜點費，每年也編列三天兩夜環境教育觀摩研習活動經費，並恢復編列資源回收變賣獎金每年五千元等，另補助技工、工友一萬六千元的國民旅遊卡津貼，福利優渥。

環保局說，四月廿九日筆試，體能測驗及口試日期為五月十二日，錄取者將於八月起陸續通知報到，意者可至環境清潔稽查大隊官網報名，或於廿六日至卅一日到開南大學服務台，由專人協助網路報名。