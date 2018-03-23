〈北部〉受災企業怨融資貸不到 中小信保基金官員:會溝通

2018-03-23

〔記者王錦義／花蓮報導〕為協助花蓮地區產業復甦，中小信保基金「○二○六花蓮地震融資保證專案」，提供二百億元保證融資額度，對花蓮地震受災企業提供高成數融資保證，昨天在花蓮舉辦說明會，希望以低利率的融資協助企業紓困，不過許多業者抱怨：「貸不到」，認為花蓮銀行業者保守，不依照紓困政策放款，與會官員承諾，將一一跟在地銀行主管溝通。

包含觀光、石材、租賃車等許多業者出席說明會，紛紛反映「借不到錢」！業者說，雖然中央有信保支持，但花蓮銀行業放款保守，擔心會出問題，受災企業申請融資案件幾乎都過不了關，希望中央能對銀行多進行政策說明，由台北總行下達花蓮分行政策宣示，好讓花蓮的銀行主管放心核貸。

縣議員劉曉玫說，依據○二○六花蓮地震融資保證專案貸款要點中規定，針對短、中期週轉融資，限定受損金額內去融資，但她接獲很多觀光旅宿、租賃車、洗衣等業者反映，他們想申請週轉融資，卻被告知要有「實際受損金額」。她說，觀光業沒客人就沒有營業收入，她建議銀行參考過去三年業者一到六月的營業收入，與今年同期做比較來判定地震後的損失，以免「大餅看的到吃不到」。

中小信用保證基金董事長蔡憲浩回應建議，業者在申貸過程中若有遇到困難，可以找中小信用保證基金、或經濟部中小企業處在花蓮駐點人員陪同前往銀行說明；中央金管會也將向各大銀行做好政策說明，鼓勵各官股銀行多多支持。