〈北部〉9年捐上億 林宏裕獲頒宜蘭榮譽縣民

2018-03-23

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕有「台灣愛迪生」之稱的國立台北科技大學教授林宏裕，九年來捐款上億元給宜蘭縣政府，只為宜蘭家鄉社會福利做公益；縣政府為感謝林宏裕的回饋與付出，昨頒贈「榮譽縣民」給林宏裕，是宜蘭縣第十三位榮譽縣民。林宏裕說，這是「無上光榮」。

成立陽光公益慈善基金

縣政府昨天上午在多媒體簡報室，辦理「陽光公益慈善基金一○七年捐贈簽約儀式暨榮譽縣民頒贈記者會」。縣府社會處表示，「陽光公益慈善基金」由台北科技大學名譽工學博士林宏裕教授在民國九十九年成立，今年林教授再捐款一千萬元給縣政府，累積九年來捐贈金額已達一億兩千五百萬元，全數投入宜蘭縣公益慈善與文化推廣用途。

林宏裕是宜蘭人，被稱為「台灣愛迪生」，不但是大學教授，還創辦陽光電子儀器廠，擁有三十多項專利，曾入選「富比士」亞洲慈善英雄榜；九年前，在陳定南教育基金會董事長林光義牽線下，回饋家鄉捐款做社會公益，迄今未曾間斷。

林宏裕雖出席頒贈會場，但因身體不適，由妻子廖非非代為發言；廖非非說，林宏裕每年捐贈家鄉的款項，主要是希望幫助弱勢族群，學習陽光精神「普照大地」不求回報，看到過去八年來捐款的成果，很感謝縣府團隊的努力，他以身為宜蘭人為榮，受頒「榮譽縣民」更是無上光榮。

代理縣長陳金德說，社會善款得來不易，非常感謝林宏裕教授捐款回饋宜蘭故鄉，為弱勢民眾提供更多社會福利。