〈北部〉花蓮舊遠百18天夷平 中華路今恢復通車

2018-03-23

封鎖近月解除 店家鬆一口氣

〔記者王錦義／花蓮報導〕在花蓮市區屹立近四十年的舊遠東百貨大樓是許多花蓮人的記憶，這次因花蓮地震變成危樓，一樓柱子都爆裂露出鋼筋，花蓮縣政府自四日起強制拆除，歷經十八天日夜不停施工，昨天整棟大樓被夷成平地，封鎖近一個月的中華路，將在今天開放通車，附近店家終於鬆了一口氣說：「悶了快一個月，希望人潮趕快回來」。

縣內全部危樓 都已拆完

縣府建設處指出，舊遠百大樓在花蓮強震侵襲下成危樓，縣府依據「災害後危險建築物緊急評估辦法」辦理緊急評估，鑑定為結構受損危險的紅單，在取得建物所有權人同意後，由縣府執行強制拆除，縣府委託寬聯營造執行拆除作業，估計拆除經費約三千萬左右；昨天進行地基夯實，今天將重新鋪設周邊道路，將遠百的土地也鋪上瀝青，之後再做好綠美化，未來怎麼利用交業者去處理，目前縣內全部危樓都已拆除完畢。

由於拆除工作日夜二十四小時不間斷進行，道路封閉加上夜間施工影響附近住戶，市區交通也大塞車。劉姓業者就說，店面緊鄰大樓，從地震造成遠百危樓到拆除，已經關門歇業一個月了，但這就是災害的一部份，他毫無怨言，並全力配合拆除工程，因為這都是救災的一部分。不過也有住戶抱怨夜間完全無法入眠，轟轟轟的施工聲音連續轟炸十多天，愈拆到低樓層就愈大聲，都快要精神耗弱了，還好惡夢終於結束，希望市區趕快恢復生氣。

位於花蓮市中心精華商圈的遠東百貨舊大樓一九九一年二月開幕；舊遠百在九二一地震後，曾傳出結構不穩，大樓後方還有鋼樑補強結構，二○○九年十月遠百遷往目前和平路新址後，舊大樓就閒置。