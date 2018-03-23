〈北部〉頭份中正一路銜接北橫 號誌不清車爭道

2018-03-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣北橫公路頭份大橋至雞心壩路段自上月通車後，雖紓解一二四號縣道尖峰時段及假日車流量，但在銜接中正一路的路口因標線、號誌不清，再加上主幹道彎道幅度大，許多車輛從巷口匯入與其他車輛爭道，險象環生。苗栗縣政府會勘後擬增設機車停等區、燈號預警號誌、並劃設禁停紅線，盼能改善交通問題。

苗縣府：劃設禁停紅線等設施

中正一路為頭份市往來三灣、南庄鄉的必經之路，而北橫公路雞心壩路段通車後與該路段銜接，但因路口處於中正一路大彎道，再加上未配合新開路段調整標線、號誌，以致該處交通時常打結。

交通違規多 去年取締逾800件

根據頭份警分局統計，去年度在中正一路段共取締逾八百件交通違規，交通事故十多件，由於該路段多彎道，早期常發生車禍，附近里民還為此在路邊設置土地公廟求平安。而雞心壩段通車後雖未傳出嚴重事故，但卻常有主、支幹道汽機車搶道現象，民眾憂心「遲早出意外」。

為解決該路段交通問題，縣議員陳光軒及與苗縣府工務處交通規劃科到場會勘，初步決議將於中正一路二四八巷口網狀線前劃設機車停等區，避免汽車或大貨車阻礙巷道出入口。

而東側交流道往中正一路二四八巷口前增設預警號誌，提前告知駕駛前方交通燈號，適時減速避免過彎幅度過大釀意外；而銜接雞心壩及中正一路主幹道的髮夾彎巷口，則增劃設禁停紅線，加強取締違停車輛，以利車輛轉彎順暢。

交規科長黃幼丞表示，經地方民眾反映後，將以此三方向提升行車安全，但因該路段附近住宅多，不利於進行截彎取直工程，因此暫無此規劃。