〈北部〉新竹工業區路爛 議員：連鄉道都不如

2018-03-23

甄克堅批只補丁不重鋪 如貼膏藥

〔記者黃美珠、黃佩君／連線報導〕新竹縣議員甄克堅砲轟新竹工業區，每年營業稅高達二、三百億元，每年廠商上繳管理費有七千多萬，但區內道路破損卻處處，只因經濟部工業局年編僅兩百多萬元道路養護預算，以致道路破損只補丁不刨除重新加封，道路猶如貼了狗皮膏藥有礙觀瞻且潛藏威脅，連鄉道都不如。

工業局：立案處理 改進道路品質

經濟部工業局表示，目前每日都有公設巡檢，加上也執行管線集中汰換，已設立雙重機制維護道路狀況。民眾陳情道路品質不良，會立案處理並回覆處理後的照片，讓民眾參考。希望議員能指出品質不好的路段，將後續進行改善。

甄克堅說，新竹工業區為全國第二大產值的工業區，卻地無三里平，數百家廠商每年上繳七千多萬的管理費，每年竟只有兩百多萬的道路加封維護預算，除補丁還是補丁，從未全面刨除加封過，連周邊的鄉里道路都不如，新竹縣的路平在這裡最不平！

甄克堅又指出，有勞工朋友說情人節要送給女朋友的玫瑰蛋糕，一路騎車震到家，奶油玫瑰蛋糕竟然就被破爛的路面給震花了，令人氣結！

他說，區內每天有五到六萬的勞工從各地來到湖口上班，其中七十％都是機車族。各廠商每天重車出入頻繁，道路經常要承載這些重車的輾壓，也因此需要更多的保養和維護。

服務中心：已爭取前瞻補助改善

新竹工業區服務中心組長胡雲龍說，他們一年從四百五十家廠商收取的管理費是一千多萬，每月平均收得一百六十三萬元，主要用在該中心人事、道路養護、路燈管理等，並非七千多萬。每年只有兩百五十萬元的道路養護費，主要只能用來全面刨除加封中華路和光復路這兩條主要道路。上一次全面刨除加封在九十九年間執行，目前正爭取前瞻基礎建設計畫補助執行，順利的話可望今年下半年執行。