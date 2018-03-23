〈北部〉新屋公托開幕 每人月費僅6千

2018-03-23

〔記者周敏鴻／新屋報導〕桃園市府開辦「公設民營新屋托嬰中心暨親子館」，昨天由市長鄭文燦主持開幕，托嬰中心招生名額為廿五名，其中兩成優先提供給弱勢家庭，家長每月實際支付費用約六千元。

新屋托嬰中心暨親子館是利用前新屋鄉民代表會建築改造，除了一樓保留為新屋區公所的辦公空間，二樓打造為托嬰中心、三樓為開放免費使用的親子館。

可收托25名未滿兩歲幼童

托嬰中心將收托廿五名未滿兩歲的幼童，並將兩成名額優先提供給弱勢家庭，鄭文燦表示，托嬰中心每名每月收費約九千元，加上市府每個月有三千元的育兒津貼，等於家長每月僅需支付約六千元，比民間托嬰中心的負擔輕，即起招生到卅日，詳細資訊可電洽：0971-217702。

鄭文燦說，公托中心採兩種方式，除了新屋托嬰中心這類的公設民營，由社團法人台灣大心社會福利協會經營，另有「公共托育家園」微型公托中心。

他指出，孩子是甜蜜的負擔，市府努力讓每個家庭的甜蜜多一點、負擔少一點，協助年輕人達到成家立業的目標，更希望能解決少子化問題。

不過桃園市人口成長快速，連同昨天成立的新屋公托中心，目前僅有四家公立托育嬰兒中心，均為公設民營，市長鄭文燦喊出「一區一公托中心」政策，但礙於建築、消防等法規，公托地點尋覓不易；市府預計今年完成九處公托的目標、增加收托三百九十五名幼兒，另設置七處公共托育家園，提供小型、便利的托嬰地點。

中壢天幕公園籃球場動工

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區復興公園籃球場興建戶外造型天幕工程昨天動工，預計七月完工；市長鄭文燦表示，市府總計要在全市設置五十座天幕，以安全、環保、兼顧美感為設計，並加強導水、防風等功能，同步改造周邊環境並更新公園設施。

鄭文燦指出，鄰近復興公園的文化公園籃球場是全市首座天幕籃球場，已被當地人暱稱為「內壢小巨蛋」，可見其熱門程度。

市議會議長邱奕勝也出席活動表示，每件公共工程的背後有許多默默付出的團隊，近幾年，市府年度總預算屢創新高，投入中壢的建設也相當多，期許大中壢地區的建設能夠持續增加。