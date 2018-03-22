〈北部〉3千日人捐408萬圓 助花蓮社福機構

2018-03-22

〔記者王錦義／花蓮報導〕來自日本東北、九州等地區三千多人匯集的愛心四百零八萬日圓，昨由旅日拓殖大學教授李久惟與日本友人來台，透過花蓮縣立委蕭美琴一起將善款送到花蓮黎明教養院等四所社福機構、學校等，其中很多捐款也是來自宮城、岩手、福島等日本東北災區受災戶，並帶來日本民眾的簽名加油旗幟，「不忘台灣恩義」，希望協助花蓮震災後重建，也為花蓮民眾加油打氣。

「日本國民永不忘記東日本三一一震災時，台灣的恩義與救災的支援。」這次花蓮大地震，日本教育界、東北地區、九州地區、東京都等地方都有日人主動發起愛心勸募，捐款者來自日本全國各地，其中多數來自日本東北災區民眾，以感謝台灣在日本三一一大地震的幫忙。李久惟說，日本九州熊本縣二年前也發生大地震，很多居民對地震的傷害感同身受，這次得知花蓮發生地震後，很多學校、社區都協助募款。

日人由東京ＣＰＡ會計學院熊本院校長山口能敬、國語力才能開發研究會久保木英子二人代表來台。山口能敬透過翻譯說，二○一六年四月十六日熊本縣發生規模七‧三的強震，像他的老家也是倒塌，父親很驚險的在倒塌前逃出，所幸人平安，歷經重建，熊本現在也恢復往昔，這次捐款雖然金額不多，但他們以最大的關心發起這項捐款活動。除了捐款，還有日本各地朋友所寫的「台灣加油！台南加油！多謝台灣！」等為台南、台灣加油打氣的話語。

一○二萬日圓由黎明教養院長梁桂花代表收下。她說，接到來自日本的關懷祝福，院內一定會好好利用善款，不會辜負捐款人的善心。