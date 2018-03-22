〈北部〉老校友捐史料 南安國小退休師憶往

2018-03-22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南安國小退休教師李阿梅，將珍藏大半輩子的史料、照片，捐贈給母校南安國小校史館珍藏，近期史料整理完畢。校方昨邀請李阿梅重返母校，與學弟妹分享大時代的變遷。

南安國小位在南方澳漁村，漁業全盛時期人口逾三萬人，小漁村繁華一時。七十七歲的李阿梅是南安第七屆校友，民國四十九年回母校任教，九十二年退休，隨後投入南方澳文史工作。她說，南安國小不僅是家鄉的一部分，更有她人生珍貴的回憶，她投入史料蒐集，用文字、照片記錄南方澳及母校的興衰。

南安國小前年七十週年校慶，校方籌備校史館，李阿梅二話不說，捐出所收集的珍貴史料，有學生畢業照、學生作文、寫作比賽文稿等。這批史料整理完後，在校史館陳列展示，寫有「保密防諜、反共、復興中華民族」等精神標語，見證戒嚴時期。

南安國小學生數在六○年代達到高峰，當時多達二千九百一十一人，曾是宜蘭縣最大的學校，如今僅剩一百七十人，昔日泱泱大校變成了「小學校」。李阿梅感慨，早期上、下學，學生得在小路旁列隊下山，場面壯觀，隨著南方澳漁業衰退，學生數逐年減少，與早期盛況成了強烈反差。

李阿梅去年曾獲校方推薦，獲教育部頒發「教育奉獻獎」，是南安國小創校七十年首位獲獎教師。她說，目前正計畫為南方澳及母校寫歷史，完成畢生最大夢想。