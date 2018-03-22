〈北部〉「巴黎鐵塔」在花蓮 中橫慈雲橋看得到

2018-03-22

鐵牌橋銘誌 太管處遊客中心展出

〔記者王峻祺／花蓮報導〕中橫公路東段保留數座美麗的鋼梁桁架橋，架上鐫有法國艾菲爾公司鐵塔圖案的「鐵牌橋銘誌」，深具歷史文化價值。太魯閣國家公園資深解說員林茂耀說，園內尚存有三座橋梁，都是用同一批鋼材打造的鋼構桁架橋，見證中橫開拓史。

太魯閣國家公園管理處即日起在太魯閣遊客中心特展室展出「中橫時光隧道檔案展」，陳列當年修建公路時許多珍貴的文物及老照片，包括中橫半個多世紀以來的變革、特色景點及人文故事等，其中一件「法國艾菲爾鐵塔橋銘誌」最令人好奇。

輸越鐵路鋼材變桁架 見證當年戰亂

太管處資深解說員林茂耀說，法國艾菲爾鐵塔橋銘誌其實是一頁戰爭歷史的標記，艾菲爾公司原委請德國打造完成一批鋼材，因一九五四年發生法越奠邊府戰役無法順利運達，轉運送到泰國，幾經波折再飄洋過海到台灣，最後成為中橫公路上的橋梁。

他說，當時這批鋼桁架，都是法國政府委託艾菲爾公司為殖民地越南所設計的一千公釐軌距的單線鐵路鋼材，來台後作為中橫橋梁的鋼材，舊長春橋及舊春暉橋和現存的關興橋、慈雲橋和慈航橋都是使用同一批鋼材打造的鋼構桁架橋。

慈雲橋獲花蓮列文化資產歷史建築

林茂耀說，其中慈雲橋被花蓮縣文化局於民國一百零四年列為文化資產歷史建築，為美援時期重要歷史見證，且橋梁構築工法採鉚釘結合，為鋼構工法中的舊式工法，不僅構件來源反映特殊時代背景，也深具建築史及技術史的價值。

太魯閣舊長春橋、舊春暉橋分別於民國一百零二年功成身退後，仿舊橋樣式在原地重建，新橋隔年四月完工通車。