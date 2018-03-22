〈北部〉苦日子留創傷 她當社工反被療癒

2018-03-22

〔記者王駿杰／竹市報導〕台大醫院新竹分院社福室社工吳欣儀，出身破碎家庭，自幼與祖母靠拾荒度日，走過艱辛歲月激發她想幫助弱勢的使命感，大學選讀社工系，畢業後成為守護兒少的暖心社工，獲選為績優社工，今天將接受市府表揚。

吳欣儀自幼和祖母拾荒度日

二十六歲的吳欣儀回憶說，小時候跟著祖母四處撿資源回收物，常三餐不繼，同學常笑她髒，還有家長提醒同學離她遠一點。

吳欣儀說，上了國中，導師關心、鼓勵，還讓她借住家中，這時她才感受到愛，也因此立志當社工幫助他人。

吳欣儀說，當社工後，她發現自己從創傷中復活，變成助人者，在醫院，她給予身世複雜或身體狀況特殊的孩子關懷與資源。吳欣儀說，想當一根蠟燭，用愛的火光照亮他人。

除了吳欣儀，獲獎的績優社工還包括四十六歲、在家扶中心擔任督導的許淑玲。

她有二十多年社工經驗，總是「隨時待命」，電話不敢離身，就怕錯失重要訊息，每當有寄養家庭的孩子蹺家或發生緊急狀況，就須放下家人與手邊工作，趕忙聯繫處理。她說，「社工看似平凡，卻常得承擔生命之重」，是對工作的使命感，讓她堅持至今。

竹市府今表揚28名績優社工

市府社會處長陳雪慧說，市長林智堅今天共將表揚二十八名績優社工，其中吳欣儀獲頒明日之星獎；許淑玲獲頒資深敬業獎。