〈北部〉設「山豬吊」傷犬貓 最重判刑2年

2018-03-22

農民設置獵捕 造成家犬遭殃

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣境山豬破壞農作情形屢見不鮮，讓不少農民恨得牙癢癢，因山豬非保育類動物，不少人會設「山豬吊」補抓，但也發生家犬遭殃事件；苗栗縣政府農業處接獲陳情，日前清除公館鄉北河山區內的五具山豬吊，並公告提醒若陷阱傷及犬貓等動物，最高可處兩年徒刑。

若致保育類動物亡 刑期更高

另，縣內過去因人為施放獸鋏，造成石虎、台灣瀰猴、山羌等保育類動物受傷或死亡的案件，也為數不少；以石虎為例，一○一年四、五月，各有一隻石虎在公館鄉北河、南河村一帶，遭獸鋏夾傷。農業處表示，若施放獸鋏造成保育類動物傷亡，另涉觸犯野生動物保護法，最高更可處五年徒刑。

農業處指出，縣內多山，筍林、農園遭山豬侵擾的情形屢見不鮮，泰安、大湖、獅潭、卓蘭、公館、三灣等鄉鎮，都有農民抱怨。因山豬非保育類動物，不少人也設陷反制，在林間、農園旁放置捕獸鋏、山豬吊。

農業處日前接獲公館鄉北河村民眾陳情，指飼養的兩隻家犬，在山區產業道路旁誤踩山豬吊陷阱，致傷重死亡，讓他傷心又氣憤。農業處與苗縣動物防疫所人員前往勘查清除五具。

動防所指出，山豬吊通常安裝於淺坑，上方放置一片薄木板，再以鋼索或繩索環套成圈狀，另一端綁住彎繃樹幹，當動物踩踏木板，肢體陷入坑內，立刻遭鋼索套牢，用力掙扎反而被套得更緊，經常導致肢體撕裂傷，甚至腿部還會被扯斷。

農委會已經增訂禁用山豬吊

動防所說，因山豬吊所需製作材料，五金行都可以買到，安裝容易，有逐漸取代傳統獸鋏的趨勢，行政院農委會在野生動物保育法第十九條修正草案內，已增訂禁止使用金屬製套索，作為獵捕工具。

農業處：將請專家研擬防制方法

農業處呼籲民眾如發現獸鋏、網具等陷阱，在安全前提下，可先觸動開關，讓陷阱失去捕捉功能，再通報相關單位。對於山豬肆虐，農業處坦言「相當棘手」，強化圍籬、裝設電網或飼養犬隻有一定防護，也將就教專家學者研擬更好防制方式。