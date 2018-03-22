〈北部〉半工半讀仍名列前茅 他「摘星」追夢

2018-03-22

老師借單車 林劭陽燃鬥志

〔記者許倬勛／大溪報導〕大溪區至善高中學生林劭陽，從小父母離散、家境清苦，他沒被命運擊倒，力爭上游，白天上學、晚上打工，今年繁星放榜，他以校排第一名錄取台北市立大學運動健康科學系，他昨天在學校朝會上，感謝校方兩年來提供的愛心早、午餐，更感謝科主任「借」他腳踏車，讓他轉念扭轉人生。

林劭陽與父親、奶奶及就讀國三的弟弟同住，父親打粗工，收入不穩定，家中開銷仰賴奶奶的老人津貼，每月約一、二萬元，生活拮据，林劭陽從高二開始半工半讀，籌措自己的學費、生活費，也努力念書，三年來成績維持班上前二名。

林劭陽表示，即使成績名列前茅，卻沒想過要上大學，只想高中畢業後就業改善家境，但高二那年出現轉捩點，讓他重新思考。

他說，當時他的單車被偷，每天得花四十分鐘走路上學，因此經常遲到，科主任尤至傑獲悉後，二話不說就把他抽獎得到的腳踏車「借」給他，讓他能兼顧上學與工作，他因此重燃希望，決定翻轉現狀，努力讀書報答主任。

林劭陽指出，他每月打工約賺一萬元，存下部分繳學費，校方得知後，提供他愛心早餐、午餐，今後他會更惜福，幫助有需要的人。

林劭陽說，現今運動產業蓬勃發展，希望能擔任體適能教練或防護員，他已於去年暑假考取紅十字會的急救員、水上救生員證照，現在對人生有明確目標，未來會朝興趣和夢想持續努力。