〈北部〉憂破壞大溪神社遺址 中正公園陀螺滑梯暫停工

2018-03-22

原訂7月完工將延後

〔記者李容萍／大溪報導〕去年十二月開工的大溪中正公園暨周邊崖線步道整建第二期工程，地方擔心破壞大溪神社遺址、遺物，向市府文化局請命，已於十四日起暫停施工，待文資委員現勘同意後，才能繼續施工；市府風景區管理處昨表示，公園內將新建八公尺高的陀螺滑梯，可沿著三層高的超然亭往下滑，原訂七月完工將因此延後。

台語俗稱「干樂」的陀螺，自古即是台灣一種木製鐘形、能在地上轉動的流行童玩，大溪和平老街曾是台灣木器童玩重鎮，當地人幾乎從小就會打陀螺，堪稱是陀螺的故鄉，除年年舉辦「大溪陀螺節」，區內的美華國小更成立遠近馳名的陀螺隊；到大溪逛老街、看木器、買豆干，許多遊客也不錯過打陀螺這項民俗體育活動，緊鄰老街的中正公園，近年陸續打造風帆廣場、陀螺廣場、相撲廣場等觀光亮點，展現大溪豐富的文化特色。

風管處處長葉宗賦表示，大溪中正公園是座充滿歷史風味和文化景觀的百年老公園，市府觀光旅遊局為活化中正公園超然亭前原舊房舍拆除後的空地，增加童趣歡樂，規劃設置一座立體陀螺的長矩滑梯，讓滑梯旋繞陀螺而下，並利用超然亭立面設置造型格柵，表現打陀螺的有趣畫面，立體陀螺周圍也將以大小不一的各式陀螺意象遊樂設施點綴，營造為陀螺風貌的親子園區，成為大溪觀光的新亮點。

不過，外傳陀螺滑梯未來啟用將收費，且陀螺滑梯與大溪神社為鄰，就風水來說恐怕不太吉利，讓地方既期待又怕受傷害；對此，觀光旅遊局長楊勝評指出，這次工程的重點，在於修復中正公園的老舊地坪、木棧道、椅子等，唯一新增的陀螺滑梯，興設時不會破壞公園原有古蹟，也朝不收費管理。