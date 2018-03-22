〈北部〉赴馬國攬穆斯林客 花蓮打清真認證牌

2018-03-22

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣觀光業者近兩年積極開拓穆斯林客源，縣境內共有六十四家餐飲旅宿、店家，分別獲得中國回教協會及台灣伊斯蘭協會等清真認證，因去年訪花的穆斯林旅客有漸增趨勢，多名觀光業者本週組團參加「馬來西亞春季旅展」，再攬東南亞客源。

花蓮縣休閒旅遊協會及各觀光業者組團參加「馬來西亞春季旅展」，直接與當地觀光產業龍頭面對面交流，行銷花蓮之美，盼能在地震過後拓展國際客源，並推介花蓮安全旅遊及穆斯林友善的遊憩環境。

花蓮縣休閒旅遊協會理事長葉陳錦說，去年訪花的東南亞旅客有增加趨勢，今年旅展來諮詢的民眾，幾乎都對暑假及跨年期間的旅遊行程深感興趣，期望攬客能開拓更多市場，並與當地業者洽談旅遊、會議、展覽及研討等行程，提升馬來西亞民眾訪花旅遊的機會。

花蓮縣政府觀光處代理處長彭偉族說，馬來西亞的穆斯林人數超過六十％，是非常重要的穆斯林旅遊市場，目前花蓮縣境內清真餐廳及有附設清真專區的餐飲旅宿已有廿四間、可提供清真商品宅配服務的店家有七家、獲得台灣伊斯蘭協會認證的優良清真店家更高達卅三家，打造花蓮穆斯林友善環境。

他說，赴馬旅展期間，主要宣導花蓮震後依舊美麗安好，並規劃具清真食品認證的花蓮代表性伴手禮在會場進行形象宣傳，不只吸引穆斯林民眾關注，更融入當地風情，盼能開拓國際客源，今年再招攬更多東南亞旅客訪花。

  • 花蓮有烘焙名產業者率先成為台灣伊斯蘭協會全國首間清真認證的烘焙名產店。 （資料照，記者王錦義攝）

    花蓮有烘焙名產業者率先成為台灣伊斯蘭協會全國首間清真認證的烘焙名產店。 （資料照，記者王錦義攝）