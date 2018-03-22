〈北部〉赴馬國攬穆斯林客 花蓮打清真認證牌

2018-03-22

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣觀光業者近兩年積極開拓穆斯林客源，縣境內共有六十四家餐飲旅宿、店家，分別獲得中國回教協會及台灣伊斯蘭協會等清真認證，因去年訪花的穆斯林旅客有漸增趨勢，多名觀光業者本週組團參加「馬來西亞春季旅展」，再攬東南亞客源。

花蓮縣休閒旅遊協會及各觀光業者組團參加「馬來西亞春季旅展」，直接與當地觀光產業龍頭面對面交流，行銷花蓮之美，盼能在地震過後拓展國際客源，並推介花蓮安全旅遊及穆斯林友善的遊憩環境。

花蓮縣休閒旅遊協會理事長葉陳錦說，去年訪花的東南亞旅客有增加趨勢，今年旅展來諮詢的民眾，幾乎都對暑假及跨年期間的旅遊行程深感興趣，期望攬客能開拓更多市場，並與當地業者洽談旅遊、會議、展覽及研討等行程，提升馬來西亞民眾訪花旅遊的機會。

花蓮縣政府觀光處代理處長彭偉族說，馬來西亞的穆斯林人數超過六十％，是非常重要的穆斯林旅遊市場，目前花蓮縣境內清真餐廳及有附設清真專區的餐飲旅宿已有廿四間、可提供清真商品宅配服務的店家有七家、獲得台灣伊斯蘭協會認證的優良清真店家更高達卅三家，打造花蓮穆斯林友善環境。

他說，赴馬旅展期間，主要宣導花蓮震後依舊美麗安好，並規劃具清真食品認證的花蓮代表性伴手禮在會場進行形象宣傳，不只吸引穆斯林民眾關注，更融入當地風情，盼能開拓國際客源，今年再招攬更多東南亞旅客訪花。