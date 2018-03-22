〈北部〉五十二甲濕地劃太大 陳金德盼減至百公頃

2018-03-22

298公頃逾9成私有地 地主陳情籲縮小

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣五十二甲濕地擁有豐富的生態環境，被中央劃設為「國家級濕地」，面積達兩百九十八公頃，因九成以上是私有地，開發與耕作都受到限制，引起地主反彈。五結鄉長簡松樹與地主代表等多人，昨向縣府陳情，盼縮小濕地範圍。代理縣長陳金德說，會向中央反映，希望減至一百公頃、並設立濕地公園，被劃入的私有地則應分年徵收。

五十二甲濕地範圍橫跨五結鄉、冬山鄉和蘇澳鎮，民國一○四年公告為「國家級重要濕地」，是北台灣重要的冬候鳥棲息地，還能看到瀕臨絕種的黑面琵鷺，以及夏夜開花的穗花棋盤腳，濕地範圍有九十一％是私有地，一千三百多名地主權益受影響。

五結鄉長簡松樹、縣議員張明華和五十二甲濕地地主權利促進會長邱錫奎等人，昨到縣府向代理縣長陳金德陳情。簡松樹說，看到竹安濕地解編，五十二甲濕地地主都很振奮，目前濕地劃設範圍太大，區域內九成以上是私有土地，當地居民過著農村艱苦生活，現在土地又不能利用，對地主很不公平，希望縣長協助爭取縮小五十二甲濕地範圍。

促徵收取得土地 大、小池規劃濕地公園

「被劃入濕地，應由政府出面徵收。」邱錫奎說，目前劃設範圍真正是溼地的並不多，希望縮小面積符合實際保護現況，為了保護生態，地主也願意配合，但不能劃得那麼大，裡面很多是私有地，如果要劃為濕地，政府應該透過徵收取得用地，並將濕地中心的大、小池規劃為濕地公園。

當地村長則說，以前土地一坪八千多元，被劃設為濕地後，一坪只剩兩千元，政府要顧鳥、也要顧農民，不能犧牲農民權益。

陳金德說，五十二甲溼地面積近三百公頃，地方反映劃設範圍過大，濕地真正有水的大、小池，面積約六十公頃，加上周遭緩衝帶的農田，濕地範圍應該一百公頃就夠，縣府會向營建署提出申請，盼重新考量縮小濕地範圍，並透過濕地保育管理計畫，請中央設立「濕地公園」。

陳金德指出，濕地公園兼具生態保育、蓄水防洪和遊憩休閒，民眾可賞鳥、散步、騎腳踏車，欣賞特殊生態，濕地範圍縮小後，區內私有地也應分年徵收，才能創造雙贏。