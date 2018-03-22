〈北部〉竹縣臨時人員 未加薪3％挨批

2018-03-22

縣府：已依勞基法調薪5％

〔記者黃美珠／竹縣報導〕軍公教今年調薪三％，新竹縣府一體適用約聘僱員，但沒嘉惠臨時人員，另依勞基法加薪五％；民進黨籍縣議員吳傳地抨擊「這是兩碼子事」，質疑縣府是否應歸還行政院補助專款？國民黨籍副議長陳見賢、議員張志弘要求縣府備妥相關資料，今天說明清楚。

縣府主計處長吳月萍說，臨時人員今年一月一日有依據勞基法調薪，調幅大於三％，不可能再加調三％；財政處長黃國峯說，縣府須考量整體財政狀況，臨時人 員依勞基法已調薪五％，若再加三％，明年以後縣庫勢必更為吃緊。

吳傳地說，賴揆公開表示基層臨時人員納入調薪對象，且由行政院埋單，縣府也從財政部收到因應調薪增撥的一千多萬元補助款卻不執行，致鄉鎮市公所跟進，少說有三、四百名臨時人員未加薪。拿中央補助卻沒執行，是否應全數退回補助款？

縣府回應，這一千多萬元本來就是縣府的錢，只是行政院用特別統籌分配款的名義，慷地方之慨。

黃國峯說，新竹縣這次加薪需要三億五千萬元，行政院實際只撥補兩億八千萬元，不足且只補助今年。

陳見賢、張志弘認為，為釐清爭議，縣府財、主單位應把調薪相關資料，包括多少人可受惠、需增加多少人事費？其他縣市作法跟新竹縣有何不同？提出明確資料讓議會深入了解。