〈北部〉骨灰塔旁設長照據點 長輩「不舒服」

2018-03-22

大湖義民廟無償提供公所設置

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕響應中央政府長期照護2.0計畫推行，苗栗縣大湖鄉公所向中央爭取經費，在鄉內靜湖村社區發展協會闢設公所公辦的長照關懷據點，開縣內風氣之先。不過，因靜湖村沒有活動中心，據點場地有賴義民廟無償提供，但一旁就有日治時期沿襲下來的骨灰罈和牌位，讓在據點內參與活動的老人家覺得有點「怪怪的」。

鄉長：台水允出租閒置廳舍

大湖鄉長胡娘妹指出，目前靜湖村的長照關懷據點，為暫時性的地點。公所持續在尋覓更適當的地點，目前相中台灣自來水公司在靜湖村一處閒置辦公廳舍，而這處辦公廳舍，之前也是由鄉公所移交給自來水公司。

胡娘妹說，經公所和自來水公司第三區管理處接洽超過一年，第三區管理處也於日前同意出租；租金經協調，第三區管理處也由原本開出的公告地價比例的月租金八千多元，同意調降為月租金四千二百多元，「至少降了一半」，提供長輩更寬心、舒適的活動空間。

對於義民廟願意無償提供空間，支持公所辦理長照關懷據點，鄉民都感到「足甘心」表示，畢竟靜湖村沒有社區活動中心等適合的空間，雖地點稍讓人覺得「怪怪的」，但若政府大力推動長照後，卻無處可執行，也相當難為。

但鄉民也坦言，年長者對於某些事情難免比較忌諱，如果每天活動、聚會的地點就在骨灰罈、牌位旁邊，總是會在意，覺得不太舒坦。